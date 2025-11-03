GRABADO el 03-11-2025

¡Tenemos un ganador! Hincha de Exitosa Deportes se llevó su camiseta de Alianza Lima

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 3/11/25.

¿Melgar fue PERJUDICADO por el VAR? Horacio Orzán lanza impactante revelación.

¿No era PENAL? Horacio Orzán responde tras JUGADA POLÉMICA con Paolo Guerrero en Alianza vs Melgar.

Exitosa y 'La Carpita del Sabor' premiaron tu sintonía con 20 deliciosos caldos.

Compañía de Bomberos 184 busca recolectar fondos para comprar nuevos implementos.

Congreso: Trabajador que utilizó cámara en mitin de Keiko será sancionado, asegura Rospigliosi.

Obra "Chicha y Ron: Una historia de Chanchos" regresa tras ganar premio de teatro.

César Ortiz sobre Gobierno de José Jerí: "Debe sentar bases en la lucha contra la criminalidad".

César Ortiz: "Se debe crear una unidad para erradicar la corrupción".

Conductores afectados tras retorno del cobro de peaje pese a fallo del Poder Judicial.

La nutrición en el tratamiento del TDAH.

Arritmia cardiaca: Síntomas y tratamientos.

Ministerio de Economía anuncia medidas para optimizar el gasto y fortalecer la estabilidad fiscal.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

