El abogado penalista, Elio Riera, se pronunció luego que el excómico, Andrés Hurtado, anunció al abogado Russell Robles Gonzalez como su nuevo representante legal en el caso que se le sigue por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, el letrado señaló que continúa siendo parte de la defensa legal de alias "Chibolín" y señaló que el doctor Robles Gonzalez, quien pertenece a su estudio de abogados, se suma a ellos para trabajar en conjunto, versión ratificada por el propio Hurtado Grados en sus redes sociales.



"Yo sigo y he sido siempre el abogado de Andrés Hurtado [...] (Russel Robles) trabaja con nosotros en los diversos incidentes que tiene el señor Andrés Hurtado [...] el doctor Russel es un excelente abogado, un excelente profesional y en conjunto defendemos esta causa. Para nosotros, el señor Andrés Hurtado es completamente inocente", dijo.



COLABORACIÓN EFICAZ



Asimismo, Elio Riera descartó que su patrocinado se acoja a la figura de colaboración eficaz: "No es una alternativa viable. El señor Andrés Hurtado es completamente inocente y considero que es víctima de resoluciones judiciales de las cuales me tengo que apartar", sostuvo.

Noticias adicionales en 24 Horas

2024 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Jorge Torres Saravia organizaba fiestas privadas para captar mujeres para el Congreso

Trabajadores del Congreso registraron indebidamente a sus parejas para acceder a seguro EPS

Buscaban los cajeros automáticos: dinamitan puerta de ingreso de una entidad financiera en Trujillo

Elio Riera: "Yo sigo y he sido siempre el abogado de Andrés Hurtado"

Hermanos de Jorge Torres Saravia trabajaron en instituciones públicas bajo gestiones de APP

2024 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Presunta red de prostitución en el Congreso: revelan documentos y videos claves del caso

César Acuña condena presunta red de prostitución en el Congreso y rechaza vinculación con el caso

Abren estación Chimpu Ocllo del Metropolitano tras 2 años de espera

Luis Gonzales Posada: "Es falso que exista un búnker en la oficina presidencial del Congreso"

Arrojan granada en casa de cantante Toño Centella

🌟 Presidenta Boluarte desafía a encuestadoras y sigue trabajando por el país 🌟

¡Llegó la Navidad al parque Kennedy! Familias disfrutan de espectaculares estampas navideñas

Andrés Hurtado solicita cambio de prisión preventiva por comparecencia restringida

Además hoy día 21 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.