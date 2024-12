El gobernador de #Texas, #GregAbbott, lanz贸 una pol茅mica campa帽a publicitaria contra la #inmigraci贸n ilegal.



Con una serie de vallas colocadas en puntos estrat茅gicos de Centroam茅rica y #M茅xico, el republicano busca disuadir a los migrantes de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.



Estas vallas publicitarias, con mensajes directos y provocadores, est谩n redactadas no solo en espa帽ol, sino tambi茅n en otros idiomas como chino y ruso, con el objetivo de llegar a una audiencia diversa de potenciales migrantes.



Abbott defiende esta estrategia, argumentando que los mensajes est谩n dise帽ados para alertar a los migrantes sobre las graves consecuencias de intentar ingresar ilegalmente al pa铆s.



No obstante, los mensajes han generado una ola de cr铆ticas, tanto en Estados Unidos como en otros pa铆ses. Defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales han cuestionado el enfoque de la campa帽a y la manera en que se presentan los riesgos de la migraci贸n. Adem谩s, algunos critican que las vallas no ofrecen alternativas o soluciones a los inmigrantes, sino que se enfocan 煤nicamente en el miedo y la intimidaci贸n.



