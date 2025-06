GRABADO el 30-06-2025

GUERRA ISRAEL-IRÁN: OIEA niega la DESTRUCCIÓN del PROGRAMA NUCLEAR de IRÁN Gestión

El director del OIEA y principal voz del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, aseguró que los ataques liderados por EstadosUnidos contra las instalaciones nucleares de Irán no lograron destruir por completo su capacidad nuclear. Según Grossi, el régimen de Teherán aún conserva una estructura funcional que le permitiría reactivar el enriquecimiento de uranio en cuestión de meses, contradiciendo así las declaraciones del presidente DonaldTrump, quien aseguró haber destruido totalmente el programa nuclear iraní.



El pronunciamiento del jefe del organismo internacional de energía atómica respalda el informe preliminar de inteligencia revelado por medios como CNN y TheNewYorkTimes, donde se indica que las reservas de uranio enriquecido no fueron destruidas y que muchas centrifugadoras siguen intactas. A pesar de los intentos por reducir la amenaza nuclear iraní, los expertos advierten que el riesgo sigue presente, y que la narrativa de victoria por parte de Trump no coincide con los hallazgos de la comunidad internacional. En este video te contamos qué implican estas revelaciones para la seguridad global, y por qué Irán podría volver a ser una amenaza nuclear mucho antes de lo previsto.



noticiashoy breakingnews nuclear iran oiea rafaelgrossi trump programanuclear uranio conflictoiran



Desde Diario Gestión

