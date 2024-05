El caos vehicular en horas punta es una constante que enfrentan a diario conductores y moradores de las urbanizaciones La Arboleda y la Merced.



Esta obra de alcantarillado en la cuadra once de la avenida Húsares de Junín inició el pasado lunes. Sin embargo, en este único carril habilitado como doble vía, no hay un policía de tránsito que ordene el flujo vehicular y evite no solo un embotellamiento, sino también que un peatón sea sorprendido por un vehículo.



Padres de familia de alumnos de un centro educativo particular, ubicado en la cuadra doce, manifestaron su preocupación por este desorden en la zona.



Algunos conductores ingresan por este carril sin saber que está siendo utilizado como doble vía, lo que genera mayor congestión. Los moradores exigen la presencia de un policía que ordene el tránsito.



Muy mortificados, los residentes señalaron que la pista era nueva y que podría ocurrir algún accidente en el lugar, ya que los conductores están desviándose por distintas calles de la urbanización, lo cual representa un riesgo para los transeúntes.



