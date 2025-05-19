GRABADO el 19-05-2025

Al Día con Willax - MAY 19 - OSITRAN AUTORIZÓ NUEVO IMPUESTO SIN TRANSPARENCIA Willax

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.

Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.

Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion

facebook.com/willaxtv
twitter.com/willaxtv

Desde Willax Televisión

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 19/05/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - MAY19-DARINKA, INGRESA A LA FARÁNDULA LORCHA, PERO ENFRENTADA A LA FOQUITA Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - DAYANITA FUE INTERVENIDA POR LA POLICÍA POR QUEMAR UN CRÁNEO HUMANO Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - CUMPLEAÑOS DE TIKTOKER VALENTINO REÚNE A TODA LA FAUNA FARANDULERA Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - PAMELA LÓPEZ REVELA QUE CUEVA NO CUMPLE CON SUS HIJOS Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 3/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 1/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 2/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - AL MENOS 10 HERIDOS POR CHOQUE DE CORREDOR AZUL Y BUS Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 3/5 - DISPAROS EN CENTRO COMERCIAL DESATAN PÁNICO Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 4/5 - PIDEN CITAR AL FISCAL DE LA NACIÓN EN EL CONGRESO Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 5/5 - MURIÓ EL GRAN TENOR LUIS ALVA A LOS 98 AÑOS Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - OSITRAN AUTORIZÓ NUEVO IMPUESTO SIN TRANSPARENCIA Willax.

Yo Caviar - MAY 19 - 1/1 - BUEN VERANO: PBI CRECIÓ CASI 4 EN EL PRIMER TRIMESTRE Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - PERÚ PIERDE RESPALDO CLAVE DE BRASIL EN CASO LAVA JATO Willax.

Además hoy día 19 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 19/05/2025 Willax Televisión

video

Amor y Fuego - MAY19-DARINKA, INGRESA A LA FARÁNDULA LORCHA, PERO ENFRENTADA A LA FOQUITA Willax

video

Amor y Fuego - MAY 19 - DAYANITA FUE INTERVENIDA POR LA POLICÍA POR QUEMAR UN CRÁNEO HUMANO Willax

video

Amor y Fuego - MAY 19 - CUMPLEAÑOS DE TIKTOKER VALENTINO REÚNE A TODA LA FAUNA FARANDULERA Willax

video

Amor y Fuego - MAY 19 - PAMELA LÓPEZ REVELA QUE CUEVA NO CUMPLE CON SUS HIJOS Willax

video

Willax Mediodía - MAY 19 - 3/3 Willax

video

Willax Mediodía - MAY 19 - 1/3 Willax

video

Willax Mediodía - MAY 19 - 2/3 Willax

video

Willax Mediodía - MAY 19 - AL MENOS 10 HERIDOS POR CHOQUE DE CORREDOR AZUL Y BUS Willax

video

Al Día con Willax - MAY 19 - 3/5 - DISPAROS EN CENTRO COMERCIAL DESATAN PÁNICO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 19 - 4/5 - PIDEN CITAR AL FISCAL DE LA NACIÓN EN EL CONGRESO Willax

video

Al Día con Willax - MAY 19 - 5/5 - MURIÓ EL GRAN TENOR LUIS ALVA A LOS 98 AÑOS Willax

video

Al Día con Willax - MAY 19 - OSITRAN AUTORIZÓ NUEVO IMPUESTO SIN TRANSPARENCIA Willax

video

Yo Caviar - MAY 19 - 1/1 - BUEN VERANO: PBI CRECIÓ CASI 4 EN EL PRIMER TRIMESTRE Willax

video

Al Día con Willax - MAY 19 - PERÚ PIERDE RESPALDO CLAVE DE BRASIL EN CASO LAVA JATO Willax

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Juego Limpio

Día Mundial del Juego Limpio

Semana Turística de Nasca (Ica)

Semana Turística de Nasca (Ica)

Declaración del Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial como área protegida

Declaración del Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial como área protegida

Semana de la Maternidad Saludable y Segura

Semana de la Maternidad Saludable y Segura

Aniversario por la fundación del pueblo de Huari (Áncash)

Aniversario por la fundación del pueblo de Huari (Áncash)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 19 de mayo de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.70
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo