GRABADO el 19-05-2025

Al Día con Willax - MAY 19 - OSITRAN AUTORIZÓ NUEVO IMPUESTO SIN TRANSPARENCIA Willax

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.



Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.



Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion



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Desde Willax Televisión

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 19/05/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - MAY19-DARINKA, INGRESA A LA FARÁNDULA LORCHA, PERO ENFRENTADA A LA FOQUITA Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - DAYANITA FUE INTERVENIDA POR LA POLICÍA POR QUEMAR UN CRÁNEO HUMANO Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - CUMPLEAÑOS DE TIKTOKER VALENTINO REÚNE A TODA LA FAUNA FARANDULERA Willax.

Amor y Fuego - MAY 19 - PAMELA LÓPEZ REVELA QUE CUEVA NO CUMPLE CON SUS HIJOS Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 3/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 1/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - 2/3 Willax.

Willax Mediodía - MAY 19 - AL MENOS 10 HERIDOS POR CHOQUE DE CORREDOR AZUL Y BUS Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 3/5 - DISPAROS EN CENTRO COMERCIAL DESATAN PÁNICO Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 4/5 - PIDEN CITAR AL FISCAL DE LA NACIÓN EN EL CONGRESO Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - 5/5 - MURIÓ EL GRAN TENOR LUIS ALVA A LOS 98 AÑOS Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - OSITRAN AUTORIZÓ NUEVO IMPUESTO SIN TRANSPARENCIA Willax.

Yo Caviar - MAY 19 - 1/1 - BUEN VERANO: PBI CRECIÓ CASI 4 EN EL PRIMER TRIMESTRE Willax.

Al Día con Willax - MAY 19 - PERÚ PIERDE RESPALDO CLAVE DE BRASIL EN CASO LAVA JATO Willax.

Además hoy día 19 de Mayo en el calendario del Perú.

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