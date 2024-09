En exclusiva, Panorama obtuvo el testimonio del colaborador eficaz más incómodo del caso que involucra a la familia presidencial. Se trata de Jacobo Vaisman, quien asegura que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, evitó que un funcionario clave se convierta en colaborador contra Nicanor Boluarte.



“Yo soy Gutiérrez Vaisman, pero todos me dicen Jacobo Vaisman. Es la primera que comunico a los medios que soy el testigo 001. Fui el primero en acercarme a Eficcop para declarar todos los actos de corrupción que hemos visto cuando yo he estado como subprefecto de San Juan de Lurigancho”, sostuvo Vaisman.



Según Vaisman, el funcionario clave que estaba a punto de convertirse en colaborador eficaz es Jorge Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior. Había decidido declarar en contra de Dina y Nicanor en el caso “Los waykis en la sombra”, sin embargo, la aparición de Santiváñez lo hizo cambiar de opinión.



APARICIÓN DE SANTIVÁÑEZ



“Al no querer ser colaborador eficaz, ya no toma los servicios de este abogado porque le dice el familiar que Palacio de Gobierno le estaba asignando un abogado, que es Carlos Albizuri Marín. Todos sabemos que Carlos Albizuri Marín es sobrino del ministro del Interior, Juan José Santiváñez”, sostuvo el testigo.

