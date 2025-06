GRABADO el 18-06-2025

Sensibilizan a conductores de moto por nuevas medidas

Atención a todos los motociclistas, les recordamos que desde el 21 de junio rige en todo el país la obligatoriedad del uso de cascos y chalecos con características específicas para conductores y acompañantes. En tal sentido en algunos distritos, se viene realizando campañas de capacitación a fin que la medida no sorprenda a los conductores.



En Paiján, en un trabajo en conjunto entre el municipio y la PNP, se dio información a los motociclistas. Desde este sábado 21 junio se sancionará a quien no cumpla con la disposición. Preste mucha atención.



Desde esa fecha, los cascos deberán ser certificados, con visor, sistema de retención, número de serie y código qr legible. Además, los motociclistas deberán portar un chaleco reflectante que incluya: el número de placa tanto al frente como en la parte posterior. Nombre de la empresa si pertenece a delivery o servicio, además de franjas reflectantes horizontales.



Esta medida entró a funcionar en Lima y Callao, a la fecha ha generado diversas opiniones sobre si es o no efectiva. Lo que se busca según las autoridades es reducir el índice delincuencial que opera bajo la modalidad del uso de motocicletas.



