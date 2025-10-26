GRABADO el 27-10-2025

¿Por qué los médicos recetan salidas al aire libre para mejorar la salud?

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica un nuevo enfoque en la medicina preventiva: recetar salidas al aire libre y contacto con la naturaleza como parte del tratamiento para prevenir y controlar enfermedades crónicas como la hipertensión, el asma, el colesterol alto y los problemas cardíacos.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

