GRABADO el 27-10-2025

¿Por qué los médicos recetan salidas al aire libre para mejorar la salud? ROTATIVARPP SEGMENTO

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica un nuevo enfoque en la medicina preventiva: recetar salidas al aire libre y contacto con la naturaleza como parte del tratamiento para prevenir y controlar enfermedades crónicas como la hipertensión, el asma, el colesterol alto y los problemas cardíacos.



