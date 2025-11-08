GRABADO el 08-11-2025

Congresista Morante: "El asilo político NO PUEDE servir para evadir la justicia" ROTATIVARPP

El congresista de Somos Perú, Jorge Morante, criticó la postergación del debate sobre ampliación del Reinfo. Respecto al caso Betssy Chávez, señaló que no se puede permitir que la figura del asilo político sea tomada para evadir el sistema de justicia en el Perú.



Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

