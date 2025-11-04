TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Manuela Camacho lo dice FuerteYClaro Hoy conversamos con la madre de Luis Reyes, el joven herido durante las protestas, quien exige justicia. Además, los gremios de transporte acatan un paro en protesta por los continuos atentados y extorsiones.
00:00 Presentación
00:51 Entrevista a la madre de Luis Reyes
06:16 Momentos previos al lamentable suceso de Luis Reyes
26:59 Enlace en vivo paro de transportistas
47:26 Minedu y la neglicencia en su área de comunicaciones
50:25 Despedida
