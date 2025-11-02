El poder de Keiko Fujimori en el Congreso: "Ya no le quita el sueño ganar elecciones"
De acuerdo al cronograma electoral en Perú, los partidos y alianzas formalizaron las precandidaturas presidenciales previas a las elecciones primarias del 2026. Entre ellas se encuentra Keiko Fujimori, cuarta vez que se postula a la presidencia.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Paro de transportistas en Callao.
¿Muchos transportistas están acatando el paro en el Callao? Así se ven las avenidas y paraderos.
Incendio en puente piedra.
Incendio arrasa con fábrica de colchones en Puente Piedra: Fuego llega a cables y causa chispazos.
Terror en Puente Piedra por gran incendio en zona industrial: "Están explotando cosas dentro".
Carlos Bruce revela peleas con María Acuña tras demoler parte de su casa: "Puso uso a matones".
Suspenden cobro de TUUA en aeropuerto: "¿Quién firmó la adenda que permitió su cobro?".
Carlos Bruce le responde a congresista Acuña: "Mandó matones para evitar demolición".
Controversia por nuevas planchas presidenciales: "Están colocando a personas inhabilitadas".
El poder de Keiko Fujimori en el Congreso: "Ya no le quita el sueño ganar elecciones".
SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Comunidad nativa Nueva Esperanza denuncia que es acosada por soldados brasileños.
Alemania donó 20 millones de euros para ciclovías: ¿Dónde están?.
El sanguchón más extremo de Lima: Peruanos disfrutan con múltiples sabores.
