GRABADO el 02-11-2025

El poder de Keiko Fujimori en el Congreso: "Ya no le quita el sueño ganar elecciones"

De acuerdo al cronograma electoral en Perú, los partidos y alianzas formalizaron las precandidaturas presidenciales previas a las elecciones primarias del 2026. Entre ellas se encuentra Keiko Fujimori, cuarta vez que se postula a la presidencia.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Paro de transportistas en Callao.

¿Muchos transportistas están acatando el paro en el Callao? Así se ven las avenidas y paraderos.

Incendio en puente piedra.

Incendio arrasa con fábrica de colchones en Puente Piedra: Fuego llega a cables y causa chispazos.

Terror en Puente Piedra por gran incendio en zona industrial: "Están explotando cosas dentro".

Carlos Bruce revela peleas con María Acuña tras demoler parte de su casa: "Puso uso a matones".

Suspenden cobro de TUUA en aeropuerto: "¿Quién firmó la adenda que permitió su cobro?".

Carlos Bruce le responde a congresista Acuña: "Mandó matones para evitar demolición".

Controversia por nuevas planchas presidenciales: "Están colocando a personas inhabilitadas".

El poder de Keiko Fujimori en el Congreso: "Ya no le quita el sueño ganar elecciones".

SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Comunidad nativa Nueva Esperanza denuncia que es acosada por soldados brasileños.

Alemania donó 20 millones de euros para ciclovías: ¿Dónde están?.

El sanguchón más extremo de Lima: Peruanos disfrutan con múltiples sabores.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

video

Paro de transportistas en Callao

video

¿Muchos transportistas están acatando el paro en el Callao? Así se ven las avenidas y paraderos

video

Incendio en puente piedra

video

Incendio arrasa con fábrica de colchones en Puente Piedra: Fuego llega a cables y causa chispazos

video

Terror en Puente Piedra por gran incendio en zona industrial: "Están explotando cosas dentro"

video

Carlos Bruce revela peleas con María Acuña tras demoler parte de su casa: "Puso uso a matones"

video

Suspenden cobro de TUUA en aeropuerto: "¿Quién firmó la adenda que permitió su cobro?"

video

Carlos Bruce le responde a congresista Acuña: "Mandó matones para evitar demolición"

video

Controversia por nuevas planchas presidenciales: "Están colocando a personas inhabilitadas"

video

El poder de Keiko Fujimori en el Congreso: "Ya no le quita el sueño ganar elecciones"

video

SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Comunidad nativa Nueva Esperanza denuncia que es acosada por soldados brasileños

video

Alemania donó 20 millones de euros para ciclovías: ¿Dónde están?

video

El sanguchón más extremo de Lima: Peruanos disfrutan con múltiples sabores

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo