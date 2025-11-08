Esta es la mente maestra de los hongos en el Perú
Conoce a la doctora Magdalena Pavlich , bióloga pionera y eminencia en la micología peruana, que es el estudio de los hongos. Gracias a ella hay un récord micológico de más de 5 mil tipos de hongos en nuestro país.
