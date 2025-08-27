GRABADO el 27-08-2025

Penal de Barbadillo: Llega hermano de Martín Vizcarra ROTATIVARPP DESPACHO

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, declaró a la prensa desde los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, luego de confirmarse que el exmandatario retornará a dicho centro penitenciario para cumplir cinco meses de prisión preventiva.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

