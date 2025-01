En cuestión de horas, la maquinaria de la Municipalidad de Lima demolió más de 50 puestos comerciales en el mercado San Juan Grande, ubicado en San Juan de Miraflores. Este espacio de 4,000 metros cuadrados, ocupado por cerca de 30 años, fue desalojado como parte de los preparativos para la construcción de la Vía Expresa Sur.



Algunos comerciantes lograron retirar sus pertenencias antes de la demolición, pero otros observaron impotentes cómo años de esfuerzo desaparecían en segundos. “Tenemos más de 35 años trabajando aquí. Deberían habernos comunicado o ayudado. Somos los más afectados”, expresó un comerciante afectado. Aunque se les había advertido del desalojo hace meses, muchos mantenían la esperanza de una reubicación que nunca llegó.



El operativo, realizado en la madrugada, busca liberar terreno para la construcción de la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que abarcará 5 kilómetros. Sin embargo, este proyecto también genera incertidumbre entre los vecinos de la asociación Luis Felipe de las Casas, quienes temen ser desalojados próximamente. “Compramos los terrenos de manera legal, pero no nos dicen nada. No sabemos qué pasará con nosotros”, señalaron preocupados.



¿A DÓNDE SERÁN REUBICADOS



A pesar del impacto social, las autoridades no han dado detalles sobre reubicaciones o compensaciones para los afectados, dejando una sensación de desamparo entre comerciantes y residentes de la zona.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 04/01/2025



