GRABADO el 04-11-2025

¡'Spiderman Terna' capturó al 'Duende Verde de la Pasta'!

La Policía Nacional del Perú (PNP) sorprendió a tres integrantes de una banda criminal en el distrito de Surco tras un operativo inusual en el que un agente encubierto, caracterizado como Spiderman, logró ingresar a una vivienda donde operaba el grupo conocido como 'Los Diabólicos de Malambito'. En el centro de la organización quedó detenido Marco Antonio Espinoza Torres, alias el 'Duende de la Pasta', junto a dos presuntos colaboradores, lo que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de drogas en la zona.



