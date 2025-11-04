GRABADO el 04-11-2025

Joven enfermera asesinada durante Halloween: "A mi hija la han matado en mi casa"

En Arequipa, Tracy Bonafen Choque, de 19 años, fue hallada sin vida dentro de su vivienda con las manos y pies atados. Los familiares de la víctima señalan a su expareja como sospechoso de este caso y aseguran que fue el responsable fue un conocido.

