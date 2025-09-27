GRABADO el 27-09-2025

¡Joselito regaló entradas para conocer el Castillo de Chancay!

Joselito Carrera sorprendió al público regalando entradas para el Castillo de Chancay, un destino ideal para disfrutar en familia. Los afortunados ganadores solo tuvieron que responder unas preguntas y ahora podrán vivir una experiencia mágica llena de historia y entretenimiento.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Rondón y Joselito disfrutaron de las mejores carnes y de cócteles de lujo en El Rincón del Asado..

¡Joselito regaló entradas para conocer el Castillo de Chancay!.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 27/09/25.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 27/09/25.

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto".

Muerte de tres mujeres en Argentina es atribuida a narcos peruanos: ¿Qué se sabe del crimen?.

ANP exige investigación tras atentado contra móvil de Exitosa.

Tos ferina en el Perú: Vacunación es clave para reducir mortalidad, pero requiere presupuesto.

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto".

Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico.

'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE.

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella.

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella.

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote.

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Rondón y Joselito disfrutaron de las mejores carnes y de cócteles de lujo en El Rincón del Asado.

video

¡Joselito regaló entradas para conocer el Castillo de Chancay!

video

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 27/09/25

video

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 27/09/25

video

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto"

video

Muerte de tres mujeres en Argentina es atribuida a narcos peruanos: ¿Qué se sabe del crimen?

video

ANP exige investigación tras atentado contra móvil de Exitosa

video

Tos ferina en el Perú: Vacunación es clave para reducir mortalidad, pero requiere presupuesto

video

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto"

video

Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico

video

'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE

video

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella

video

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella

video

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote

video

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 28 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo