GRABADO el 31-10-2025

Jesús María: Adultos mayores del centro Pablo Bermúdez celebran con el Día de la Canción Criolla

Con música, baile y tradición, los integrantes del centro del adulto mayor Pablo Bermúdez disfrutaron una jornada llena de criollismo y camaradería en homenaje a una de las fechas más emblemáticas del país.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Alex Valera podría DEJAR la 'U' por OFERTA en el extranjero: ¿Acierto o pérdida de tiempo?.

¿Perú vs Barcelona marcaría el RETIRO definitivo de Paolo Guerrero?.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 31/10/25.

¿Perú vs Barcelona marcaría el RETIRO definitivo de Paolo Guerrero?.

¿Amistoso de Perú y Bolivia en Chincha no es oficial?.

Cercado de Lima: Cientos de personas abarrotan Mesa Redonda por disfraces de Halloween.

Jesús María: Adultos mayores del centro Pablo Bermúdez celebran con el Día de la Canción Criolla.

Representantes del Ministerio de Cultura celebran en la Plazuela Santo Domingo.

Exitosa y Pio's Chicken premian tu sintonía con 20 sabrosos pollos a la brasa.

JNJ inicia investigación contra Delia Espinoza por presuntamente dificultar reposición de fiscal.

Halloween y Día de la Canción Criolla:experto brinda consejos para actuar ante emergencia infantil.

Ayacucho: Fiscalía investiga fallecimiento de ciudadana tras desprendimiento de muro de iglesia.

Midagri y Piscis celebran el Día de la Canción Criolla con más de 15 platos típicos.

Exitosa y SNP entregan 2 toneladas de pescado bonito y conservas de jurel a ollas comunes.

Exitosa y Pio's Chicken premian tu sintonía con 20 sabrosos pollos a la brasa.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.