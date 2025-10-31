Jesús María: Adultos mayores del centro Pablo Bermúdez celebran con el Día de la Canción Criolla
Con música, baile y tradición, los integrantes del centro del adulto mayor Pablo Bermúdez disfrutaron una jornada llena de criollismo y camaradería en homenaje a una de las fechas más emblemáticas del país.
