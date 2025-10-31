GRABADO el 31-10-2025

Ayacucho: Fiscalía investiga fallecimiento de ciudadana tras desprendimiento de muro de iglesia

La Fiscalía investiga el fallecimiento de una ciudadana que fue impactada en por el desprendimiento de parte de un muro del templo La Compañía de Jesús en Ayacucho.



Noticias del Perú y actualidad, política.



