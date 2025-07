GRABADO el 17-07-2025

Liberación de fundador de Los Pulpos causa preocupación

Jhon Smith Cruz Arce, alias Jhon Pulpo, es uno de los fundadores de la temida organización criminal Los Pulpos. Su historial incluye delitos de extorsión, sicariato y cobro de cupos desde los años noventa. En 2008 fue condenado a 25 años por el asesinato de su expareja y al hombre con el que ella mantenía una relación.



Gracias a un hábeas corpus, Cruz Arce fue liberado tras cumplir parte de su condena. Sin embargo, su organización no se debilitó. Según la Policía, tres generaciones de los Cruz continúan operando bajo el mismo esquema delictivo.



Su hijo, Jhonsson Pulpo, asumió el liderazgo desde los 17 años y hoy estaría escondido en Chile. Se le atribuyen más de 100 asesinatos entre Perú y el extranjero. La banda habría ampliado su poder a nivel internacional, desatando el temor de las autoridades.



PNP recorrió antiguo barrio de 'Jhon Pulpo' en El Porvenir



La noche del martes, agentes patrullaron el cerro Cruz Blanca, antiguo bastión de la banda.



En tanto, la Corte Superior de Justicia de Tacna asegura que no ordenó su excarcelación mediante este comunicado.



No obstante, el retorno de Cruz Arce a las calles ha encendido las alertas en un país ya golpeado por el sicariato y la extorsión.



