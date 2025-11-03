UCV y Google fortalecen el futuro digital de su comunidad
ContenidoPatrocinado Más de 5,900 vallejianos se capacitaron con Google Cloud Digital Leader, fortaleciendo sus habilidades en IA, datos y nube.
Nueva edición: 17 de noviembre.
Certifícate con Google Cloud y potencia tu perfil profesional.
Universidad César Vallejo: Tu futuro en la nube comienza aquí.

UCV y Google fortalecen el futuro digital de su comunidad.
