NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
Hoy en SinGuion con Rosa María Palacios
ERNESTO ÁLVAREZ, EL PREMIER QUE CRIMINALIZABA PROTESTAS
José Jerí toma juramento a su primer gabinete, encabezado por Ernesto Álvarez. Analizamos los antecedentes del nuevo premier y de sus ministros.
https://larepublica.pe/politica/2025/10/14/ernesto-alvarez-es-el-nuevo-primer-ministro-del-gabinete-de-jose-jeri-hnews-950800
MARCHA NACIONAL HOY CONTRA EL GOBIERNO Y EL CONGRESO
Miles de ciudadanos salen a las calles este 15 de octubre.
https://larepublica.pe/politica/2025/10/14/paro-manana-15-de-octubre-en-contra-del-gobierno-que-politicos-participaran-y-detalles-de-la-protesta-hnews-355782
INVITADO: MARTÍN SALAS (APP)
El vocero de Alianza para el Progreso marca distancia de Dina Boluarte y comenta la renuncia de César Acuña al GORE La Libertad.
APP no sostuvo a Dina Boluarte en el poder
Dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún episodio de SinGuion con Rosa María Palacios.
00:00 Presentación
01:18 Ernesto Álvarez es el nuevo premier
03:12 Primer ministro criminalizaba marcha de la 'Generación Z'
10:58 Nuevos ministros
16:31 Protestas 15 de octubre
20:06 Artistas se suman a la marcha nacional
27:11 Cobertura de la marcha
29:53 Entrevista a Martín Salas, vocero de APP
58:58 Despedida
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
Marcha nacional 15 de octubre: Juliaca y regiones EnVivoLR.
¡ATENCIÓN! Dina Boluarte: PJ evalúa impedimento de salida del país de la mandataria HLR.
Trump amenaza a Milei con retirar su apoyo si pierde las elecciones 2027 LR.
Unidos por la innovación y el futuro digital.
¡VUELVE CON TODO! Delia Espinoza RESPONDE tras se repuesta como fiscal de la Nación HLR.
Promoción completa ingresa a San Marcos en San Juan de Miraflores LR.
CURWEN EN LA REPÚBLICA LA REALIDAD DETRÁS DE LA DESIGNACIÓN DE JERÍ.
JOSÉ JERÍ PRESENTA GABINETE DE LA RECONCILIACIÓN ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.
PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: todo sobre las protestas en contra del Gobierno de Jerí.
¿Quién es Ernesto Álvarez, actual premier de José Jerí? shorts.
NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
JOSÉ JERÍ JURAMENTÓ NUEVO GABINETE shorts.
PARO NACIONAL 15 DE OCTUBRE EN VIVO HOY: gremios se suman a la PROTESTA.
Explota coche bomba en Mall del Sol en Guayaquil: 1 muerto y más de 30 heridos LR.
PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: gremios se suman a la PROTESTA Titulares LR.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.