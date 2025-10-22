GRABADO el 22-10-2025

MEGAOPERATIVO en LA VICTORIA: detienen a 40 personas shorts

Suscríbete La República - LR
LaRepública

Desde La República - LR+

VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí.

CASO FUJIMORI: DESESTIMADO POR MAYORÍA EnCoyuntura con César Azabache.

Valle de Tambo: Exigen a José Jerí frenar Tía María EnVivoLR.

Paciente de PARKINSON toca el clarinete durante su cirugía cerebral shorts.

Rechazan segundo pedido de impedimento de salida para DINA BOLUARTE shorts.

MEGAOPERATIVO en LA VICTORIA: detienen a 40 personas shorts.

¿Transportistas participarán en marcha convocada para el 25 de octubre? LR.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR.

¿Debería implementarse el toque de queda? Peruanos responden LR.

VENEZUELA: avioneta EXPLOTA tras DESPEGAR y deja 2 MUERTOS LR.

IMPLEMENTAN ESTADO DE EMERGENCIA, PERO NO DEROGAN LEYES PROCRIMEN LR NOTICIAS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 22 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Cae sujeto vinculado con 15 crímenes en Perú: sería del 'Tren de Aragua' EnVivoLR.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

video

CASO FUJIMORI: DESESTIMADO POR MAYORÍA EnCoyuntura con César Azabache

video

Valle de Tambo: Exigen a José Jerí frenar Tía María EnVivoLR

video

Paciente de PARKINSON toca el clarinete durante su cirugía cerebral shorts

video

Rechazan segundo pedido de impedimento de salida para DINA BOLUARTE shorts

video

MEGAOPERATIVO en LA VICTORIA: detienen a 40 personas shorts

video

¿Transportistas participarán en marcha convocada para el 25 de octubre? LR

video

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 23/10/25 La República - LR

video

¿Debería implementarse el toque de queda? Peruanos responden LR

video

VENEZUELA: avioneta EXPLOTA tras DESPEGAR y deja 2 MUERTOS LR

video

IMPLEMENTAN ESTADO DE EMERGENCIA, PERO NO DEROGAN LEYES PROCRIMEN LR NOTICIAS

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 22 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

Cae sujeto vinculado con 15 crímenes en Perú: sería del 'Tren de Aragua' EnVivoLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo