GRABADO el 04-09-2025

Martín Vizcarra fue liberado y se retira del penal de Barbadillo

Martín Vizcarra recuperó su libertad. El expresidente salió del penal de Barbadillo y aseguró que su prisión preventiva fue una medida injusta.



Martín Vizcarra señala que continuará recorriendo el país: "No me voy a fugar".

Martín Vizcarra señala que continuará recorriendo el país: "No me voy a fugar".

