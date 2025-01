Familias que han adquirido terrenos o casas en la constructora COAM Contratistas SAC, vienen denunciando que hasta la fecha no han recibido sus adquisiciones.



En esta protesta estuvieron presentes compradores de diferentes proyectos, y todos señalan un incumplimiento por parte de la empresa en mención.



Los manifestantes indican que está empresa tiene sus redes sociales en dónde hasta la fecha vienen ofreciendo venta de terrenos y casas.



Los dueños de estos terrenos y casas, mostraron videos sobre la conversación con el apoderado legal de la empresa.



Cómo medio de comunicación buscamos se nos facilite un número de celular de la administración o representante sin embargo no obtuvimos respuesta.



Otros propietarios denuncian que a la fecha no cuentan con energía eléctrica.



Propietario de estos predios, señalan que el apoderado de COAM, les entregó un documento en donde se compromete a devolverles su dinero en un plazo de dos semanas a partir de la fecha. De no cumplir este acuerdo los propietarios piden la intervención de INDECOPI.



