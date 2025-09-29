'PEQUEÑO J': dictan EN VIVO PRISIÓN PREVENTIVA contra Tony Yansen
Tony Valverde, alias 'Pequeño J', deberá cumplir con 9 meses de prisión preventiva debido a los crímenes que cometió en Argentina. Además, el gobierno de dicho país tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de extradición.
Sigue la transmisión de Justicia TV.
Desde La República - LR+
Además hoy día 03 de Octubre
