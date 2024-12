El abogado penalista Julio Rodríguez aseguró que la situación legal de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta no debería complicarse tras pasar a la clandestinidad luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo propio.



“En la perspectiva de valoración de lo que se va a actuar durante las investigaciones, no debería complicarla porque su abogado tiene derecho a estar en las declaraciones, presentar medios de prueba e interrogar a testigos de ser el caso”, sostuvo Rodríguez en entrevista en el programa 2024 En 24 Horas.



En ese sentido, el letrado aclaró que única complicación que podría enfrentar la suspendida fiscal Elizabeth Peralta al pasar a la clandestinidad es intentar revocar la orden de prisión preventiva al señalar que la única vía para pretender dejar sin efecto esta medida coercitiva es a través de un hábeas corpus.



HÁBEAS CORPUS



“Cuesta arriba y muy compleja. Yo quiero cesar una prisión preventiva, pero cómo ceso algo que no se está ejecutando. Es bien complicado, es muy difícil. En esas circunstancias, la única alternativa es hábeas corpus y que lamentablemente no va a llegar al TC en menos de un año y medio”, enfatizó Rodríguez.





