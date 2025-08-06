GRABADO el 06-08-2025

"Me dejaron amarrado en el baño": así fue el asalto múltiple a joyerías en La Molina EnVivoLR

Se hicieron pasar por comerciantes para robar hasta nueve joyerías en la Galería La Molina II. Cerca de la medianoche del miércoles 6 de agosto, dos sujetos que habían alquilado un stand apenas cuatro días antes, redujeron al personal de seguridad del centro comercial, golpeándolos y amarrándolos para ejecutar el asalto. Uno de los vigilantes fue dejado atado en el baño, y el otro, en la caseta de seguridad.

La Molina
Joyerías
Asalto
PNP

