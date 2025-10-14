¡ENCARA AL GOBIERNO! Vizcarra arremete contra José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte HLR
Martín Vizcarra confirmó que participará en la marcha del 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí, al que acusó de formar parte de un pacto mafioso, y llamó a la movilización ciudadana.
