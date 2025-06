GRABADO el 19-06-2025

Frío intenso desde el 20 de junio: Temperatura en Lima llegaría hasta 11 grados

El invierno iniciará oficialmente este jueves 20 de junio con un marcado descenso de temperatura en la capital. Según el Senamhi, Lima podría registrar hasta 11 C durante el día, una de las cifras más bajas en lo que va del año. Esto ha llevado a que muchas personas se preparen con abrigos desde hace semanas.



En los últimos días, Lima ha experimentado lloviznas ligeras e intensa neblina, especialmente en distritos cercanos al litoral. Especialistas en meteorología atribuyen estas condiciones al desplazamiento de masas de aire frío provenientes del sur. Los distritos costeros son los más afectados por este fenómeno.



De acuerdo con el Senamhi, las temperaturas máximas en Lima oscilarán entre los 15 y 16 grados hasta el 25 de junio. Después de esa fecha, se espera que los valores desciendan aún más, alcanzando máximas de apenas 13 C. Las mañanas y noches serán especialmente frías.



OTRAS REGIONES AFECTADAS



La baja de temperatura no solo afecta a la capital. En Ica, por ejemplo, las temperaturas mínimas serán de 9 C y las máximas de 16 C. En Arequipa, oscilarán entre los 13 C y 14 C, mientras que, en las algunas regiones del norte del país, como Lambayeque se prevén valores mínimos de 14 C.



La humedad en Lima ha llegado al 100 en los últimos días, complicando aún más la sensación térmica. Los distritos más afectados por esta humedad son los cercanos al mar, como Miraflores, Barranco, San Miguel y Chorrillos. En estas zonas se intensifica la sensación de frío.



Los especialistas han recomendado a la población tomar medidas preventivas ante el inicio de esta temporada. Abrigarse adecuadamente y proteger a niños y adultos mayores es clave, ya que las enfermedades respiratorias han aumentado en las últimas semanas.





Desde 24 Horas

