GRABADO el 26-10-2025

UNIVERSITARIO ES TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO AL VENCER 2-1 A ADT Líbero

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Jugadores de UNIVERSITARIO celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima Líbero.

El presidente, JOSÉ JERÍ, llamó al plantel de Universitario para felicitarlos por el TRI Líbero.

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR.

ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR.

HINCHAS CREMAS REACCIONARON AL TRICAMPEONATO DE UNIVERSITARIO Líbero.

EDISON FLORES Y SU OPINIÓN ACERCA DE LA SUPERIORIDAD DE UNIVERSITARIO DURANTE LA TEMPORADA Líbero.

UNIVERSITARIO venció a ADT y se consolida por segunda vez en su historia como TRICAMPEÓN Líbero.

DI BENEDETTO SOBRE EL PRÓXIMO OBJETIVO DE UNIVERSITARIO Líbero.

JUGADORES DE UNIVERSITARIO EUFÓRICOS tras conseguir su segundo TRICAMPEONATO Líbero.

UNIVERSITARIO ES TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO AL VENCER 2-1 A ADT Líbero.

ADT VS UNIVERSITARIO FECHA 16 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

SPORTING CRISTAL PERDIÓ Y PONE EN RIESGO SU CLASIFICACIÓN A LA COPA LIBERTADORES Líbero.

RealMadrid venció 2-1 a Barcelona y es líder absoluto en LaLiga. Mbappé y Bellingham anotaron.

Raúl Ruidíaz sorprende con mensaje tras frustrar Tricampeonato de Universitario Líbero.

BARRACAS CENTRAL BOCA JUNIORS Detalles para VER EN VIVO partido por la LigaProfesional.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Jugadores de UNIVERSITARIO celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima Líbero

video

El presidente, JOSÉ JERÍ, llamó al plantel de Universitario para felicitarlos por el TRI Líbero

video

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR

video

ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR

video

HINCHAS CREMAS REACCIONARON AL TRICAMPEONATO DE UNIVERSITARIO Líbero

video

EDISON FLORES Y SU OPINIÓN ACERCA DE LA SUPERIORIDAD DE UNIVERSITARIO DURANTE LA TEMPORADA Líbero

video

UNIVERSITARIO venció a ADT y se consolida por segunda vez en su historia como TRICAMPEÓN Líbero

video

DI BENEDETTO SOBRE EL PRÓXIMO OBJETIVO DE UNIVERSITARIO Líbero

video

JUGADORES DE UNIVERSITARIO EUFÓRICOS tras conseguir su segundo TRICAMPEONATO Líbero

video

UNIVERSITARIO ES TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO AL VENCER 2-1 A ADT Líbero

video

ADT VS UNIVERSITARIO FECHA 16 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

SPORTING CRISTAL PERDIÓ Y PONE EN RIESGO SU CLASIFICACIÓN A LA COPA LIBERTADORES Líbero

video

RealMadrid venció 2-1 a Barcelona y es líder absoluto en LaLiga. Mbappé y Bellingham anotaron

video

Raúl Ruidíaz sorprende con mensaje tras frustrar Tricampeonato de Universitario Líbero

video

BARRACAS CENTRAL BOCA JUNIORS Detalles para VER EN VIVO partido por la LigaProfesional

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo