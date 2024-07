Panorama comprobó que parqueadores informales se siguen apoderando de diversas calles de Lima y vienen cobrando una tarifa a los conductores para que puedan estacionar sus vehículos en la vía pública. Si no llegan a pagar los montos fijados, estos sujetos insultan y hasta amenazan a sus víctimas.



Los precios por supuestamente cuidar los vehículos varían desde los S/ 2.00 hasta los S/ 10.00, según la zona y el tiempo que demorará el conductor. Incluso, algunos parqueadores tienen sus propios conos para lotizar los espacios públicos y así cobrar más eficientemente por el estacionamiento.



Al ver las cámaras de Panorama, algunos parqueadores informales reconocieron que está mal exigir dinero a los ciudadanos por estacionar en la vía pública, sin embargo, otros no quisieron que los graben y hasta se mostraron agresivos y desafiantes con nuestro reportero Brian Matías.



LLAMADO A LAS AUTORIDADES



Ante esta crítica situación, algunos conductores hicieron un llamado a las autoridades municipales y policiales para que fiscalicen y retiren de las calles a los parqueadores informales, que amenazan con seguir apoderándose de las calles de Lima mientras no existan control y acciones concretas.

Además hoy dia 03 de Julio en el calendario del Perú.

Más videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.