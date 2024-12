El mes de diciembre de 2024 ofrece varias oportunidades para el descanso extendido, combinando feriados oficiales y días no laborables decretados por el Gobierno peruano. Según el Decreto Legislativo 713 y el Decreto Supremo 11-2024-PCM, publicados en El Peruano, los trabajadores del sector público y privado podrán disfrutar de estas fechas, que además fomentan el turismo interno y el reencuentro familiar.



FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES: ¿QUÉ DÍAS DESCANSAMOS



Los feriados establecidos por ley para diciembre 2024 son los siguientes:



- Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.



- Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.



- Miércoles 25 de diciembre: Navidad.



A estos se suman los días no laborables decretados para el sector público:



Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre



Es importante señalar que los días no laborables en el sector público deberán ser compensados en semanas posteriores, según lo indique la Oficina de Recursos Humanos de cada institución. En el caso del sector privado, las empresas pueden acogerse a estas disposiciones mediante acuerdos con sus trabajadores, estableciendo cómo se recuperarán las horas.



FINES DE SEMANA LARGOS PARA DISFRUTAR DICIEMBRE



La combinación de feriados y días no laborables genera fines de semana largos que permiten planificar viajes, reuniones familiares o simplemente relajarse. Estas son las fechas clave:



Del 6 al 9 de diciembre: Desde el viernes 6, día no laborable, hasta el lunes 9, feriado por la Batalla de Ayacucho, se extiende un período de cuatro días de descanso.



Del 21 al 25 de diciembre: Incluye el lunes 23 y martes 24 como días no laborables, además del miércoles 25, feriado de Navidad, formando cinco días continuos si se consideran los descansos habituales del sábado y domingo.



Del 28 al 31 de diciembre: Aunque sábado 28 y domingo 29 no son feriados, su cercanía con los días no laborables del lunes 30 y martes 31 permite cerrar el año con un descanso prolongado, que puede extenderse hasta el 1 de enero de 2025, feriado por Año Nuevo.



Estas fechas son una oportunidad perfecta para recargar energías, viajar o simplemente disfrutar de tiempo de calidad con los seres queridos. Aprovechar los fines de semana largos también contribuye a dinamizar el turismo y la economía local, especialmente en destinos al interior del país.

