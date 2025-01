#PaoloGuerrero: “Prefiero no ver mucho el video que me hizo la selección porque me llena de tristeza. Sobre un homenaje, no soy quién para pedir algo así. Claro que sería lindo, pero ahora mismo estoy enfocado en darle alegrías a la hinchada de #AlianzaLima”



