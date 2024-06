Panorama puso en evidencia la crítica situación del área de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, donde equipos UCI se encuentran inoperativos y hasta escondidos en los baños cuando deberían estar funcionando correctamente para tratar a decenas de pacientes.



Se trata de ventiladores mecánicos y otros equipos médicos que son vitales para salvar vidas, pero que, increíblemente, están malogrados desde marzo y ahora permanecen empolvados en los servicios higiénicos y vestidores, cerrados bajo llave para que nadie pueda verlos.



Sin embargo, el ministro de Salud, César Vásquez, intentó minimizar este hallazgo señalando que posiblemente los equipos se encuentran en este estado porque no hay demanda de pacientes en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y, por tanto, no se están usando.



RESPUESTA DEL ARZOBISPO LOAYZA



Tras el informe de Panorama, el Hospital Arzobispo Loayza emitió un comunicado en el que reconoce la inoperatividad de estos equipos médicos al asegurar que las gestiones anteriores no previnieron su mantenimiento a largo plazo, deficiencia que, según informaron, se está corrigiendo.

