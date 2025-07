GRABADO el 09-07-2025

El Congreso del Perú ha dado un paso decisivo contra Pedro Castillo. La Comisión Permanente ha aprobado iniciar un juicio político que podría inhabilitarlo de postular a cualquier cargo público en 2026. Las denuncias en su contra incluyen su presunta intervención en la Derrama Magisterial y el uso irregular de vuelos de la Fuerza Aérea para beneficiar a sus familiares.



Este nuevo proceso judicial podría sellar su destino político justo cuando empezaba a perfilarse nuevamente como candidato respaldado por sectores de izquierda. ¿Es justicia o una jugada política para eliminarlo del mapa electoral?



En este video te explicamos todo lo que está ocurriendo, las implicancias políticas, los antecedentes y lo que viene en los próximos días. No olvides suscribirte y activar la campana para más análisis político en profundidad.



¿Crees que el Congreso está actuando por justicia o por conveniencia política? Déjanos tu opinión en los comentarios.



Además hoy día 10 de Julio en el calendario del Perú.

