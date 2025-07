GRABADO el 13-07-2025

LAS FIJAS DE LR PSG vs. CHELSEA HOY: a qué HORA juegan y análisis LR

PSG VS CHELSEA Este domingo 13 de julio jugarán PSG y Chelsea por la final del Mundial de Clubes. ¿Cómo llegan ambos equipos? Te lo contamos a continuación.



LaRepública MundialDeClubes PSG Chelsea



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



psg

psg vs

psg hoy

psg vs chelsea

psg vs inter miami

psg vs bayern

mundial de clubes

mundial de clubes 2025

mundial de clubes 2025 en vivo

mundial de clubes 2025 hoy

mundial de clubes en vivo

mundial de clubes 2025 final

chelsea

chelsea vs

chelsea vs psg

chelsea hoy

CLAUDIA SHEINBAUM en la MAÑANERA de HOY, 14 de julio de 2025 EnDirectoLR.

MINERÍA en conflicto y CANDIDATOS a todo Sin Guion con Rosa María Palacios.

JEAN PIERRE GAMARRA: "Lo que había era miedo" Lado B shorts.

MegaPlaza Independencia colapsa tras show gratis de Gonzalo Genek LR.

CHELSEA CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE CLUBES 2025 tras aplastar 3-0 al PSG LR.

El conmovedor homenaje a Diogo Jota en partido amistoso del Liverpool LR.

EE.UU. defiende tácticas agresivas en redadas Noticias del 13 de julio de 2025 LR.

EE.UU. defiende tácticas agresivas en redadas Noticias del 13 de julio de 2025 LR.

DONALD TRUMP acusa a CLAUDIA SHEINBAUM de no frenar a cárteles en MÉXICO LR.

MÉXICO exige JUSTICIA por la MUERT DE INMIGRANTE tras redada del ICE en California LR.

INCENDIO arrasa CASONAS en LA VICTORIA: más de 10 unidades atendieron emergencia LR.

LAS FIJAS DE LR PSG vs. CHELSEA HOY: a qué HORA juegan y análisis LR.

Boom de parques temáticos en SHANGAI NoticieroMundoChina shorts.

Jaime Chincha entrevista a PEDRO CATERIANO HNewsLR.

Hinchas de UNIVERSITARIO REACCIONAN tras GANAR el APERTURA: Grande hay UNO SOLO LR.

Además hoy día 14 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.