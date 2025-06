GRABADO el 25-06-2025

BENFICA VS CHELSEA EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

Benfica enfrenta a Chelsea por los octavos de final del MundialdeClubes 2025. El equipo portugués sorprendió al clasificar líder del Grupo C, mientras que, los ingleses se metieron como como segundos del Grupo D. El duelo será el sábado 28 de junio desde las 15:00 hora peruana. Sigue el partido EN VIVO a través de Líbero.



Benfica vs Chelsea EN VIVO HOY

Benfica vs Chelsea partido completo

Benfica vs Chelsea EN VIVO 2025

Benfica vs Chelsea EN VIVO RESUMEN

Benfica vs Chelsea EN VIVO

Benfica vs Chelsea EN VIVO COMPLETO

Benfica vs Chelsea EN VIVO GRATIS

Benfica vs Chelsea EN VIVO ONLINE

Benfica vs Chelsea reacción

Benfica vs Chelsea reacciones en vivo

Benfica vs Chelsea resumen

Benfica vs Chelsea hoy

Benfica vs Chelsea GOLES

Benfica vs Chelsea

Resumen de Benfica vs Chelsea

Partido completo Benfica vs Chelsea

Resumen completo Benfica vs Chelsea

Benfica vs Chelsea EN VIVO

Benfica vs Chelsea en vivo 2025

Benfica vs Chelsea en vivo

Benfica vs Chelsea Mundial de Clubes 2025

Benfica vs Chelsea en vivo

Benfica vs Chelsea 2025



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

ALIANZA LIMA VS MELGAR EN VIVO LIGA 1 2025 TORNEO APERTURA - FECHA 17 Líbero.

BENFICA VS CHELSEA EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

PALMEIRAS VENCE A BOTAFOGO Y PASA A CUARTOS Líbero.

PALMEIRAS VS BOTAFOGO EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

Desde diversos campus, talentos UCV participan en CADE Universitario 2025. Líbero.

Esto no es un amistoso ¡es el Mundial en Líbero! Líbero.

REAL MADRID VS SALZBURGO EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 FASE DE GRUPOS Líbero.

MUNDIAL DE CLUBES: Llaves de octavos de final quedaron confirmadas tras finalizar la fase de grupos.

MOMENTAZO INFLUENCER ARGENTINO SE ENCONTRÓ CON EL PROFE DE AUCKLAND CITY QUE LE MARCÓ A BOCA .

GASPAR GENTILE LLEGÓ A LIMA PARA FIRMAR CON ALIANZALIMA: SERÁ PRESENTADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS.

JUVENTUS VS MANCHESTER CITY EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 FASE DE GRUPOS FECHA 3 Líbero.

CRISTIANORONALDO SEGUIRÁ HACIENDO GOLES EN ARABIA. RENOVÓ CON EL ALNASSR Líbero.

RIVER PLATE 0-2 INTER DE MILÁN Resumen, reacciones y goles Mundial de Clubes Líbero.

UNIVERSITARIO 2-0 ATLÉTICO GRAU: HINCHAS celebran de cerca el TÍTULO del TORNEO APERTURA Líbero.

UNIVERSITARIODEDEPORTES VENCIÓ 2-0 A ATLETICOGRAU Y ES MÁS PUNTERO QUE NUNCA Líbero.

Además hoy día 28 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.