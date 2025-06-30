GRABADO el 30-06-2025

CLAUDIO PIZARRO ANUNCIÓ LA RENOVACIÓN DEL JUGADOR DE 18 AÑOS, FELIPE CHÁVEZ Líbero

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

INTER DE MILÁN VS FLUMINENSE EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

La edad es solo un número:LA ABUELA ENAMORADA DE MESSI REAPARECIÓ EN EL MUNDIAL DE CLUBES Líbero.

CLAUDIO PIZARRO ANUNCIÓ LA RENOVACIÓN DEL JUGADOR DE 18 AÑOS, FELIPE CHÁVEZ Líbero.

PSG 4-0 INTER MIAMI: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero.

MANCHESTER CITY VS AL HILAL EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

MONTERREY VS BORUSSIA DORTMUND EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

FLAMENGO 2-4 BAYERN MÚNICH: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero.

REAL MADRID VS JUVENTUS EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

MESSI Y EL REENCUENTRO CON SUS EX COMPAÑEROS DEL PSG Líbero.

DT DE MELGAR AFIRMA QUE EL ARBITRAJE FAVORECIÓ A ALIANZALIMA¿QUÉ OPINAS? Líbero.

PSG ELIMINÓ AL INTERMIAMI DE LIONEL MESSI DEL MUNDIALDECLUBES Líbero.

BENFICA 1-4 CHELSEA: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero.

ALIANZA LIMA 1-0 MELGAR Resumen y goles LIGA 1 2025 TORNEO APERTURA - FECHA 17 Líbero.

ALIANZA LIMA SUMA 3 PUNTOS EN EL APERTURA Y SE ACERCA A UNIVERSITARIO Líbero.

PAUL POGBA REGRESA AL FÚTBOL TRAS 2 AÑOS DE AUSENCIA Líbero.

Además hoy día 30 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

INTER DE MILÁN VS FLUMINENSE EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

video

La edad es solo un número:LA ABUELA ENAMORADA DE MESSI REAPARECIÓ EN EL MUNDIAL DE CLUBES Líbero

video

CLAUDIO PIZARRO ANUNCIÓ LA RENOVACIÓN DEL JUGADOR DE 18 AÑOS, FELIPE CHÁVEZ Líbero

video

PSG 4-0 INTER MIAMI: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero

video

MANCHESTER CITY VS AL HILAL EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

video

MONTERREY VS BORUSSIA DORTMUND EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

video

FLAMENGO 2-4 BAYERN MÚNICH: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero

video

REAL MADRID VS JUVENTUS EN VIVO MUNDIAL DE CLUBES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

video

MESSI Y EL REENCUENTRO CON SUS EX COMPAÑEROS DEL PSG Líbero

video

DT DE MELGAR AFIRMA QUE EL ARBITRAJE FAVORECIÓ A ALIANZALIMA¿QUÉ OPINAS? Líbero

video

PSG ELIMINÓ AL INTERMIAMI DE LIONEL MESSI DEL MUNDIALDECLUBES Líbero

video

BENFICA 1-4 CHELSEA: RESUMEN, GOLES Y REACCIONES MUNDIAL DE CLUBES 2025 Líbero

video

ALIANZA LIMA 1-0 MELGAR Resumen y goles LIGA 1 2025 TORNEO APERTURA - FECHA 17 Líbero

video

ALIANZA LIMA SUMA 3 PUNTOS EN EL APERTURA Y SE ACERCA A UNIVERSITARIO Líbero

video

PAUL POGBA REGRESA AL FÚTBOL TRAS 2 AÑOS DE AUSENCIA Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana

Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana

Día Internacional del Parlamentarismo

Día Internacional del Parlamentarismo

Día del Ingeniero Agrónomo

Día del Ingeniero Agrónomo

Semana Turística de la Selva Central

Semana Turística de la Selva Central

Día Nacional de los Granos Andinos

Día Nacional de los Granos Andinos

Realización del Festival Ecoturístico Selva Central de Comunidades Nativas y Turistas - Villa Rica - en Pasco

Realización del Festival Ecoturístico Selva Central de Comunidades Nativas y Turistas - Villa Rica - en Pasco

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 30 de junio de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo