Campaña Elige 2026 llega a la ciudad imperial

Ciudadanos del Cusco se suman a la campaña Elige2026 y hacen oír su voz.

Esta vez, el equipo del Jurado Nacional de Elecciones llegó para conversar con los ciudadanos quienes opinaron sobre los próximos candidatos.

Elecciones2026

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones 2026 ¿Quién supervisa el financiamiento de los partidos políticos?.

Partidos tienen hasta el 1 de setiembre para informar su modalidad de elecciones internas .

Elecciones 2026: ¿Cómo sería la distribución de la nueva cédula de votación?.

JNE Noticias al Día 19 de Agosto de 2025.

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025.

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado.

JNE actúa contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas elecciones2026.

JNE adopta medidas contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas electorales.

Las elecciones internas de los partidos..

¿Qué se viene luego de las Alianzas?.

Elige2026 ¿Has compartido laguna vez una noticia falsa?.

¿Cómo saber que estamos frente a una notica falsa?.

Cerca de medio millón de peruanos en el exterior no podrían votar.

¿Quiénes no pueden participar en las Elecciones Generales EG2026? FactosElectorales .

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

