La Federación Peruana de Fútbol anunció que Renato Tapia no viajó a Estados Unidos por temas contractuales y administrativos. El 'Capitán del Futuro' responde y comenta que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, no cumplió con los acuerdos pactados. Todos los detalles por #BrutalidadDeportiva.



