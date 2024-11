El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que Interbank podría tener responsabilidad en la filtración de información de los clientes del conocido banco si se demuestra que su nivel de ciberseguridad no fueron los adecuados.



"Aparentemente, solo se han infiltrado en la base de datos [...] hay responsabilidad en el banco, en la medida de las investigaciones, si el nivel de protección no es el adecuado y su nivel de respuesta frente a este fenómeno no habrían cumplido los estándares", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.



USUARIOS PODRÍAN DEMANDAR A BANCO



Sobre la posibilidad de que los usuarios puedan presentar una demanda contra la entidad bancaria, señaló que dicha media podría ser posible acudiendo ante Indecopi y ante el Poder Judicial, pero advirtió que este proceso podría durar muchos años.



"Indecopi tiene mecanismo para proteger, cuenta con sanciones administrativas y una compensación al usuario, distinta es la acreditación del daño que ha hecho ese acto, patrimonialmente, personalmente entre otros, y tarda mucho en el PJ", explicó.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.