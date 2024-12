En Surco, una mujer vive momentos de desesperación tras ser víctima de un robo y extorsión. Según denunció la afectada, una mujer ingresó a su vivienda y sustrajo a su gato, un felino de apenas tres meses.



Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que la desconocida se llevó al animal sin mayores dificultades. Tras el robo, la dueña del gato colocó varias fotos del felino en la zona, sin embargo, las imágenes fueron retiradas misteriosamente poco después.



PIDEN 5 MIL PARA LIBERAR A SU MASCOTA



Tras ello, la mujer comenzó a recibir constantes llamadas telefónicas, en las que los delincuentes le exigían una suma de 5 mil soles a cambio de la liberación del animal y le advierten que de no pagar asesinarían a su mascota.



"Amiga yo tengo a tu gato, mira si tú quieres tu gato junta 5 mil soles, yo mañana te voy a llamar para decirte donde me vas a dar los 5 mil soles y si no me das mañana yo te voy a mandar un pedacito de gato en una bolsa, así que junta, si no me pagas te le entrego muerto", se escucha decir en el audio.





