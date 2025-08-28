GRABADO el 28-08-2025

Secretos de Cocina: Programa del jueves 28 de agosto del 2025

Fe de Erratas FREDY HINOJOSA REEMPLAZA A SANTIVÁÑEZ EN DESPACHO PRESIDENCIAL - ATV.

Fredy Hinojosa reemplaza a Juan José Santiváñez en la Oficina de Monitoreo Gubernamental.

Boluarte rechaza críticas injustificadas y reclama continuidad de proyectos.

Dina Boluarte afirma que buscan desestabilizar antes de las elecciones 2026.

Sujeto que hacía delivery bota a un cachorrito en una veterinaria.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 28 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un guiso de quinua con pollo.

¿Quién fuiste en tus vidas pasadas? Vidente lo revela.

Caso Sheylla Gutiérrez: ¿El presunto asesino podría ser extraditado tras las investigaciones?.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 28 de agosto de 2025.

Esposo y principal sospecho del asesinato de Sheylla responderá ante la justicia de EE.UU..

37 mil casos de violencia contra niños: ¿Cuánto afecta el trauma de vivir en un hogar conflictivo?.

Desalmada madre arrastra por los suelos a su hija y la insulta para que se vaya.

Centro histórico de Lima: Bomberos no pueden atender emergencias por maceteros en medio de la calle.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

