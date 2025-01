En Tumbes, un grupo de delincuentes detonaron un artefacto explosivo tipo dinamita al interior de la agencia bancaria BCP, ubicada en el Jirón Bolívar.



De acuerdo a información policial, la detonación ocurrió al promediar las 3 de la madrugada, cuando unos sujetos, que vestían uniformes de color naranja llegaron hasta el banco para dejar el explosivo; sin embargo, el robo no resultó como esperaban.



No pudieron llevarse el dinero



Pese a la detonación los delincuentes no tuvieron acceso al dinero de los cajeros, por lo que tuvieron que salir huyendo rápidamente tras el sonido de la alarma del banco.



Al lugar llegaron efectivos de la División de Investigación de Criminalística de la PNP para recoger las evidencias y poder dar con la identidad de los criminales.



La explosión causó graves daños a tres cajeros automáticos y a dos plataformas digitales de la agencia bancaria.



Cabe señalar que, esta no sería la primera vez que ocurren robos en esa zona comercial, donde algunos empresarios denuncian que también han sido víctimas de la inseguridad y piden a las autoridades trabajar en conjunto con la Policía para frenar la inseguridad en esta región.





Ingresa a http://ptv.pe/431799 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 05/01/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Rafael Vela Barba fue removido de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 04 DE ENERO DEL 2025

Metropolitano: así fue el primer día del servicio playero con ruta especial a Agua Dulce

Delincuentes detonan explosivo en cajero automático dentro de un banco en Tumbes

Piura: roban busto de Miguel Grau que estaba en la plaza

Ante altas temperaturas las piscinas son las favoritas en este primer domingo de verano

Vendedor de teléfonos es extorsionado y denuncia que la policía no lo ayudó

Tras un domingo de playa se registra gran congestión vehicular en la Costa Verde

Morgan Quero sobre citación fiscal a Dina Boluarte por caso ‘Cofre’: Ya declaró en su momento

SJM: desalojan a 150 comerciantes para ampliación de Vía Expresa Sur

Tacna: impresionante avistamiento de ballenas jorobadas

Roban en grifo de VMT por segunda vez en una semana: Ladrones huyeron en una mototaxi

Extorsionadores atacan a balazos una pollería de Ate en horas de la madrugada

Bala perdida mata a menor de 14 años en su mototaxi en Chosica

Solicitan mayores medidas de bioseguridad ante presencia de casos Covid en hospitales de Lima

Además hoy día 06 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.