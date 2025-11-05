GRABADO el 05-11-2025

Ecuador responde FUERTE a Maduro tras duras acusaciones LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Ecuador de ser la principal ruta del narcotráfico en Sudamérica, señalando que la droga producida en Colombia, Perú y Bolivia sale por Ecuador e incluso mencionó a las empresas del presidente Noboa. Ante estas declaraciones, el Gobierno ecuatoriano calificó las palabras del mandatario venezolano como falsas e infundadas, rechazando categóricamente las acusaciones y calificando a Maduro de autócrata ilegítimo vinculado con el Cartel de los Soles.

