Sereno se estrella contra camión municipal en su día libre: Murió a pocos metros de su casa
Una tragedia ocurrió en el Cercado de Lima. Un personal de serenazgo, que estaba en su día libre, iba cruzando la avenida Argentina en bicicleta. De repente, choca violentamente contra un camión cisterna y muere. La mala señalización de las vías fue un factor determinante para el accidente.
Desde Latina Noticias
