LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025.
Asesinan a trabajadores de carwash y sospechan de la competencia: "No llegaron amenazas".
"No normalicemos vivir en violencia": Mininter pide apoyo a telefónicas para frenar extorsiones.
¿Te pueden estafar a través de una llamada? Roger Menéndez habla del 'vishing'.
¡Persiguen a sicarios en plena Panamericana Sur! Así capturaron delincuentes que balearon a chofer.
Violento robo en panadería aterroriza a San Juan de Miraflores: Se llevan toda la venta del día.
Presidenta Dina Boluarte se refirió a supuestos ataques y venganzas en su contra..
"¡Sáquenme la mano!": Extorsionador suplica por ayuda tras perder dedos en atentado fallido.
Billeteras digitales se usan 9 veces más que en 2019: ¿Por qué las prefieren y qué riesgos tienen?.
Fuertes vientos se llevaron los techos de viviendas en la sierra piurana..
Extorsionadores dejaron explosivo y nota en asiento de combi: Chofer se salva de milagro.
Extorsionador se voló los dedos de la mano izquierda tras colocar explosivo en una farmacia en Comas.
Así cayó sospechoso de asesinato a Sheyla Gutiérrez: "Cuerpo fue hallado a 40 minutos de casa".
No les importó la presencia de menores, delincuentes asaltaron una panadería y a sus clientes..
