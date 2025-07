GRABADO el 08-07-2025

¿Camioneta policial llevando ollas a un local de eventos?

Un hecho irregular quedó registrado en video en el distrito de Alto Trujillo, donde un transeúnte captó el momento en que una camioneta de la Policía Nacional, perteneciente a la unidad Dinoes, era utilizada para trasladar nada menos que ollas con comida y baldes de chicha morada con destino a un local llamado Berlú y eventos.



El vehículo oficial fue grabado mientras llegaba al local "Berlú", ubicado en el barrio 7a, y varias personas descendían de la tolva para descargar los recipientes y llevarlos al interior del recinto. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y han generado indignación entre la población.



El encargado del local señaló que el hecho ocurrió al mediodía del último domingo, sin embargo, aclara que su local no fue alquilado, sino fue en apoyo a una persona.



Este establecimiento según el encargado, lleva siete años funcionando y tiene ambientes para fiestas y actividad deportiva.



En el video se observa que uno de los agentes, vestido con ropa deportiva, nota que están siendo grabados y lanza una advertencia al ciudadano: "tú no has visto nada", frase que ha causado aún más polémica y cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos del estado para fines ajenos a la labor policial.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

¿Camioneta policial llevando ollas a un local de eventos?.

Tras intensa persecución, la PNP detuvo a dos sujetos.

Detienen a menor que asesinó a chofer de emp. transp. Diez Ases.

Inspeccionan avances en construcción de nueva sede del Gore.

Mujer queda grave tras ataque feminicida del padre de sus hijos.

Dos amagos de incendio alertaron a vecinos de la av. Larco.

Dos sujetos fueron capturados con lo que habrían robado.

PNP rescató a hombre que había sido secuestrado en Miramar.

Municipalidad aperturó academia preuniversitaria gratuita.

Clausuran discoteca Nosso por incumplir medidas de seguridad.

Calles anegadas por rotura de tuberías de agua.

Caen presuntos implicados en extorsión a emp. El Cortijo.

Complejo deportivo y recreacional Manuel Seoane fue reinaugurado.

Delimitación de quebrada El León beneficia a más de 6 mil familias.

150 policías reforzarán la seguridad tras ataque extorsivo.

Además hoy día 08 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.